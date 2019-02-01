ضبط عاطل وزوجته لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان أسوان، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والبانجو.

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مباحث قسم شرطة ثان أسوان، من ضبط كل من "خالد.ه"، 46 سنة، عاطل، سبق ضبطه واتهامه في 9 قضايا "مخدرات، سرقة متنوعة"، وزوجته "سعيدة.ف"، 34 سنة، "زوجة الأول"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان (سابق اتهامهما في قضيتي "مخدرات، مشاجرة ضرب" لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 16 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.