إحباط تهريب 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد، تهريب 14800 علبة سجائر مجهولة المصدر مُحملة داخل سيارة نقل بدائرة مركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة بمديرية أمن الوادى الجديد، وجود سيارة "تُستخدم في أعمال التهريب" عبر الدورب الصحراوية والجبلية بالمنطقة الزراعية المتاخمة لمدينة الفرافرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السيارة رقم (ن ج د 9345) نقل بالمقطورة رقم ( ن ق د 1757 ) قيادة "محمد ح.ح" سائق، وبرفقته "حجاج.ح"، تباع، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار- بمحافظة المنيا – محملة بـ (296) كرتونة سجائر، داخل كل كرتونة (50) قاروصة بإجمالي (14800) علبة سجائر، مجهولة المصدر.

وبمواجهة قائد السيارة أقر بنقل المضبوطات لصالح أحد التجار بالواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة نظير مبلغ مالي عشرون ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.