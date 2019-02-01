صالحة غابش: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يسعى لاستقرار المجتمع الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد طرانه:

أكدت الشاعرة والكاتبة صالحة غابش مدير المكتب الإعلامي والثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارات، إن الشيخ محمد بن مكتوم أنشأ المجلس عام 2000 للتنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق استقرار المجتمع.

وأضافت في ندوة "تمكين المرأة بالمجالين الثقافي والإبداعي" في معرض القاهرة للكتاب، أن "المجلس دوره مهم لأننا نعمل تحت قيادة يهمها الاستقرار للجميع مهما كان وضعه في المجتمع، ولا يوجد لدينا تحديات وإنما اختيارات، وما يهمنا هو الإنسان وحمايته".

ولفتت إلى أن المجلس يركز خلال هذه الفترة هي المشاكل الجانبية التي يعاني منها المجتمع جراء وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.

وتابعت: "أنشأنا مراكز التنمية الأسرية لمواجهة الكثير من الظواهر التي يعاني منها المجتمع الإماراتي، ومع اختيار الشارقة عاصمة للكتاب العربي، أصبح لدينا المزيد من الجهود التي نبذلها وفق عمل إبداعي مختلف".