أخبار مصر | غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "تقنيات الكشف وعلاج تشوهات الأجنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر "تقنيات الكشف وعلاج تشوهات الأجنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الجمعية العربية لطب الجنين برئاسة الدكتور شادي سليم، مؤتمرا نوعيا لتدريب الأطباء عن الجديد في طب الجنين، خاصة فيما يتعلق بالدوبلر والسونار ثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد والذي يمثل نقلة نوعية في مجال طب النساء والتوليد والأشعة وطب الجنين.

وأشار شادى سليم، أن تعلم كل ما هو جديد في هذا المجال يساعد علي تلافي تشوهات الأجنة وعلاجها مبكراً حيث يمكن التدخل لإجراء عملية للجنين إذا استدعي الأمر وهو لازال في رحم أمه.

وأكد أن الجمعية تستضيف لفيفا من كبار أساتذة طب النساء والتوليد بجامعات القاهرة - الاسكندرية -قناة السويس - الازهر بنين - الازهر بنات - الزقازيق - المركز القومى للبحوث، بالإضافة إلي الدكتورة فيرونيكا استشارى الجنين فى جمهورية التشيك ف أوروبا.

وسيعقد المؤتمر غداً السبت ويستمر ثلاثة أيام بالمعهد القومي للتدريب بمدينة نصر.