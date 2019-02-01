أخبار مصر | أول رسالة من ضياء رشوان للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

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وجه الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أول رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بعد إعلان ترشحه رسميًا.



وقال "رشوان" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الزميلات والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين.. خالص الشكر والتقدير لمشاعركم التي غمرتني منذ إعلان عزمي على خوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة على مقعد النقيب، والهدف الأساسي هو لم الشمل وإنقاذ المهنة، وبدعمكم ومساندتكم فقط سنستطيع تحقيقه بإذن الله".

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبدالمحسن سلامة، اجتماعًا ظهر الأحد المقبل؛ لإعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة وجدول الطعون والتنازلات، والضوابط واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يُعلن المجلس في اجتماعه اللجنة المُشرفة على العملية الانتخابية، واختيار رئيسها والذي يكون أقدم عضو بالمجلس وفقًا للقانون.

وتفتح نقابة الصحفيين باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، يوم 1 مارس المقبل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى فى مارس المقبل على مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و6 من أعضاء المجلس المُنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبوالسعود محمد ومحمود كامل.

ضياء رشوان هو كاتب صحفي وإعلامي وباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، ولد عام 1960 بقرية المحاميد بمركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر، حصل على بكالريوس العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981، ثم حصل على ماجستير التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985.

ورث رشوان حب العمل السياسي من والده، فوالده هو الحاج يوسف رشوان، الذي كان نائبًا للبرلمان وعضوًا بالشورى بالتعيين عن الحزب الوطني، وكان أمينًا للحزب عن محافظة قنا لدورات عديدة.

تدرج "رشوان" في مناصبه العملية، وعمل باحثًا وخبيرًا استراتيجيًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ عام 1981، وكان باحثُا زائرًا بالعديد من المعاهد الأكاديمية في اليابان وفرنسا خلال التسعينات، وعين نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم مديرًا للمركز عام 2011، خلفًا للدكتور جمال عبد الجواد، وعمل بالمجال الإعلامي مع المذيع عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يذاع على فضائية اليوم على قمر "أوربت"، بعد الثورة مباشرة.

خاض ضياء رشوان غمار سباق انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب عام 2009، ضد نقيبها آنذاك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وفاز بها "مكرم" بالتجديد، ثم خاض انتخابات مجلس النواب عام 2010 على مقعد أرمنت بالأقصر، ولم ينجح فيها متهمًا الحزب الوطني بتزويرها، ورشح نفسه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين في مارس 2013، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب النقيب، بعد حصوله على 1280 صوتًا بنسبة 55%، مقابل 1015 صوتًا لمنافسه عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام.