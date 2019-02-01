أخبار مصر | للعام الثاني على التوالي.. "ملتقى مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل" يواصل فعالياته في الأول والثاني من شهر مارس لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للعام الثاني على التوالي.. "ملتقى مصر لتأهيل الشباب لسوق العمل" يواصل فعالياته في الأول والثاني من شهر مارس لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الحرم اليوناني في باب اللوق بوسط البلد، أكبر ملتقى لتبادل الخبرات المهنية والعملية في مصر وذلك للسنة الثانية على التوالي.

ويهدف الملتقى الذي يُنظم مرة واحدة سنوياً إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث يحضر به أكثر من 250 خبير من مجالات شتى منها إدارة الأعمال والتسويق والموارد البشرية، الهندسة، التكنولوجيا و 10 مجالات أخرى.

كما يوجد بالملتقى أكثر من ستة أنشطة وجلسات تدريبية تحدث بالتوازي، ومنها "حلقات نقاشية وقصص نجاح لرؤساء ومديري الشركات والبنوك"، والتي تكون مصدر إلهام لأكثر من 3000 طالب وخريج حديث حاضرين بالملتقى، وأكثر من 60 ورشة عمل يحاضر بها الخبراء وممثلين الشركات الموجودين بالملتقى ما يتيح للشباب التعرف على كل ما هو جديد فى مجالاتهم وكل الخطوات التي يحتاجونها للتأهل لسوق العمل والمسار الوظيفي، كما يوجد أيضا إرشاد وتوجيه مهني لكل شخص على حدا على يد مدربين معتمدين بحيث يبني كل شخص وعي بنقاط قوته الأساسية وأكثر المجالات التى تلائم طبيعة شخصيته وشغفه.

ويتيح الملتقى التواصل وبناء شبكة علاقات مع العديد من المؤسسات والشركات التي توفر فرص تطويرية مثل التدريب، الكورسات، المنح والبرامج التأهيلية.