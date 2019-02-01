مصر | مصرع وإصابة 10 في حادث مروع بكفر الشيخ.. والإسعاف تدفع بـ9 سيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 10 في حادث مروع بكفر الشيخ.. والإسعاف تدفع بـ9 سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل مدينة كفر الشيخ، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، بينهم 3 مصابين فى حالة خطيرة، وتم نقل جثمان المتوفين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام والمصابين للمستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات إسعاف كفرالشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، تلقت إشارة بوقوع حادث تصام سيارتين ملاكى بمدخل مدينة كفر الشيخ، ووجود جثث ومصابين، وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، بينهم 3 مصابين فى حالة خطيرة، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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