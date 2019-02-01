مصر | مصرع وإصابة 10 في حادث مروع بكفر الشيخ.. والإسعاف تدفع بـ9 سيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 10 في حادث مروع بكفر الشيخ.. والإسعاف تدفع بـ9 سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدخل مدينة كفر الشيخ، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين، بينهم 3 مصابين فى حالة خطيرة، وتم نقل جثمان المتوفين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام والمصابين للمستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم.
وكانت غرفة عمليات إسعاف كفرالشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، تلقت إشارة بوقوع حادث تصام سيارتين ملاكى بمدخل مدينة كفر الشيخ، ووجود جثث ومصابين، وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، بينهم 3 مصابين فى حالة خطيرة، ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.
مصرع شخصين في إطلاق نار على أتوبيس بأوسيم.. ومصدر أمني يكشف التفاصيل
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن التحريات الأولية أشارت إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين وراء مصرع شخصين، إثر إصابتهما بطلقات نارية على يد مجهولين بمركز أوسيم.
كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.
وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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