أخبار مصر | عودة الحركة المرورية على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الحركة المرورية على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت الحركة المرورية، بطريق "القاهرة- الإسكندرية " الزراعي، بعد توقفه لمدة ساعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة سقط فى نهر الطريق .

وتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور، بالقليوبية بتلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي وتوقف الحركة قبل كوبري الحدادين، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 254 ر س ط ملاكي، قيادة "س ر م" 30 سنة انفجر الإطار الخلفي للسيارة على الطريق الزراعي قبل كوبرى الحدادين بطوخ فاختلت عجلة القيادة في يده وانقلبت ثم اصطدمت بعمود إنارة فسقط على الطريق وتوقف الطريق قرابة الساعة لحين رفع آثار الحادث ونقل قائد السيارة مصابا لمستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق، كما عادت الحركة المرورية على الطريق لطبيعتها.

وبدأت محافظة القاهرة، اليوم، في غلق جزئي لكوبري السيدة عائشة بشكل تجريبي؛ لبدء استخدام المحاور البديلة للكوبري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة. على أن يكون الغلق لـ 3 أيام بشكل تجريبى وفى حال نجاح المحاور البديلة للكوبرى فى استيعاب الكثافات المرورية سيتم الاستمرار فى صيانة الكوبرى، وذلك ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية. وتم تكثيف الخدمات الميدانية لمواجهة الكثافات التي نتجت عن غلق الكوبري، وتسيير الحركة المرورية وتم الانتهاء من الكثافات.