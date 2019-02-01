أخبار مصر | عودة الحركة المرورية على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الزراعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الحركة المرورية على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عادت الحركة المرورية، بطريق "القاهرة- الإسكندرية " الزراعي، بعد توقفه لمدة ساعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة سقط فى نهر الطريق .
وتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور، بالقليوبية بتلقي بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي وتوقف الحركة قبل كوبري الحدادين، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 254 ر س ط ملاكي، قيادة "س ر م" 30 سنة انفجر الإطار الخلفي للسيارة على الطريق الزراعي قبل كوبرى الحدادين بطوخ فاختلت عجلة القيادة في يده وانقلبت ثم اصطدمت بعمود إنارة فسقط على الطريق وتوقف الطريق قرابة الساعة لحين رفع آثار الحادث ونقل قائد السيارة مصابا لمستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق، كما عادت الحركة المرورية على الطريق لطبيعتها.
وبدأت محافظة القاهرة، اليوم، في غلق جزئي لكوبري السيدة عائشة بشكل تجريبي؛ لبدء استخدام المحاور البديلة للكوبري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.
على أن يكون الغلق لـ 3 أيام بشكل تجريبى وفى حال نجاح المحاور البديلة للكوبرى فى استيعاب الكثافات المرورية سيتم الاستمرار فى صيانة الكوبرى، وذلك ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية.
وتم تكثيف الخدمات الميدانية لمواجهة الكثافات التي نتجت عن غلق الكوبري، وتسيير الحركة المرورية وتم الانتهاء من الكثافات.
"المرور" تبدأ في غلق كوبري غمرة 3 أيام
وكانت قد بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في وضع الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط كوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبرى لمدة 3 أيام.
وقال مصدر إن الأعمال تبدأ من الساعة 12.30 صباحا اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمره يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.
وتعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | عودة الحركة المرورية على طريق "القاهرة - الإسكندرية " الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.