أخبار مصر | غلق جزئي لكوبري السيدة عائشة لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لكوبري السيدة عائشة لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة القاهرة، اليوم، في غلق جزئي لكوبري السيدة عائشة بشكل تجريبي؛ لبدء استخدام المحاور البديلة للكوبري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

على أن يكون الغلق لـ 3 أيام بشكل تجريبى وفى حال نجاح المحاور البديلة للكوبرى فى استيعاب الكثافات المرورية سيتم الاستمرار فى صيانة الكوبرى، وذلك ضمن مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة الذى يضم عدد من المساجد التاريخية.

وتم تكثيف الخدمات الميدانية لمواجهة الكثافات التي نتجت عن غلق الكوبري، وتسيير الحركة المرورية وتم الانتهاء من الكثافات.

"المرور" تبدأ في غلق كوبري غمرة 3 أيام

وكانت قد بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في وضع الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط كوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبرى لمدة 3 أيام.

وقال مصدر إن الأعمال تبدأ من الساعة 12.30 صباحا اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمره يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وتعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، مع وضع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.