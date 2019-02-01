انت الان تتابع «الزراعة» تُطارد أسراب الجراد بسواحل البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول جهود مكافحة الجراد الصحراوي أن بعض المناطق بجمهورية مصر العربية تعرضت إلى أمطار خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2018، الأمر الذي أدى إلى تحسن الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الجراد الصحراوي من رطوبة بالتربة وتوافر غطاء نباتي جيد. وأضاف التقرير أن لجان المسح والاستكشاف رصدت مناطق الأمطار والخضرة وجميع المناطق التي ظهرت بها وحدات انفرادية، والتي شوهدت بشكل انعزالي خلال نوفمبر وديسمبر.
وأوضح التقرير، أنه خلال ديسمبر شوهد حدوث تكاثر محدود لتك الوحدات وظهور بعض الحوريات الانفرادية بكثافات خفيفة جدا. وأضاف، أن غرفة المعلومات بالإدارة تتابع تلك التطورات أولا بأول، بالإضافة إلى التطورات الخارجية الحادثة وخاصة بالسعودية والسودان حيث شوهدت أسراب الجراد بمناطق التكاثر الشتوية بسواحل البحر
وأوضح التقرير، أنه خلال ديسمبر شوهد حدوث تكاثر محدود لتك الوحدات وظهور بعض الحوريات الانفرادية بكثافات خفيفة جدا.
وأضاف، أن غرفة المعلومات بالإدارة تتابع تلك التطورات أولا بأول، بالإضافة إلى التطورات الخارجية الحادثة وخاصة بالسعودية والسودان حيث شوهدت أسراب الجراد بمناطق التكاثر الشتوية بسواحل البحر الأحمر، وتقوم هناك فرق المكافحة الأرضية والجوية بأعمال المكافحة.
وأشار التقرير إلى أن لجان المسح والاستكشاف الثلاثاء الماضي رصدت سربا من الجراد الصحراوي الناضج في حالة تزاوج ووضع بيض في مساحة قدرت بـ900 هكتار جنوب شرق أبو رماد على ساحل البحر مباشرة، ويبعد عن الحدود السودانية بمسافة 35 كم تقريبا، وتشير بيانات الأرصاد إلى احتمال قدومه من السودان، وتوجهت فرقة المكافحة مساء يوم 29 يناير وجرت أعمال المكافحة للسرب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزراعة» تُطارد أسراب الجراد بسواحل البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.