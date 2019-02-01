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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون «يلا نجري» في بنها وكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بشعار «الرياضة أسلوب حياة»، انطلقت، الجمعة، فعاليات مبادرة «يلا نجري» في بنها وكفر شكر، برعاية من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومشاركة 270 شابًا وفتاة.
وشارك في الماراثون الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، شباب بنها في المهرجان الذي انطلق صباح اليوم.
وتأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، في إطار حرص الدولة على الاهتمام بممارسة الرياضة من أجل خلق جيل ينعم بالصحة والذكاء العقلي والبدني.
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