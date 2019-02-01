شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تشارك في المهرجان الدولي لسينما المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، والذي يقام في مدينة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين، ويشهد مهرجان هذا العام خلال دورته الثالثة تكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منه شلبي، علاوة على تكريم خمسة شخصيات نسائية أخرى تقديرا لدورهن الكبير في مجال السينما.

وأعرب الدكتور أحمد غلاب، خلال لقاءه مع وفد من إدارة المهرجان يضم كلا من السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان والصحفي حسن ابوالعلا مدير المهرجان عن ترحيبه الكبير بالمشاركة في هذا المهرجان المتميز الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الدورتين السابقتين.

وأكد أن طلاب وطالبات الجامعة سوف يشاركون بفاعلية في جميع العروض السينمائية وورش العمل التي سوف تقام على هامش المهرجان، وسوف توفر الجامعة وسائل المواصلات اللازمة حتي يتمكن الطلاب والطالبات من متابعة مختلف العروض السينمائية طوال فترة انعقاد المهرجان .