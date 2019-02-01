شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الاحمر يفتتحان مدينة الحرفيين بالغردقة بـ350 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مدينة الحرفيين بالغردقة، كما تم تسليم عقود الورش الحرفية والصناعية لأول مدينة حرفيين صديقة للبيئة بمدينة الغردقة، بواقع ٣٨٤ ورشة ومعرض، تشمل مجمع خدمي وترفيهي للمقيمين، وكذلك زائري المشروع من المنتفعين، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وزير الأوقاف بالغردقة

وزير الأوقاف بالغردقة

وأكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن إقامة مدينة الحرفيين يهدف لإعلان مدينة الغردقة خالية من الورش الصناعية والحرفية الملوثة للبيئة والمقلقة لراحة السكان.

وزير الأوقاف بالغردقة

وزير الأوقاف بالغردقة

وأضاف«عبدالله»، أنه اعتمد أسماء المرشحين للحصول على ورشة حرفية بالمرحلة الأولى التي تقيمها هيئة الأوقاف غرب مدينة الغردقة والذي يبلغ عددهم نحو ٣٨٤ ورشة حرفية متنوعة، وتم ارسال نسخة من الكشوفات الخاصة بالمرشحين لمجلس مدينة الغردقة وهيئة الأوقاف والصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم التصديق عليها، وذلك في اطار خطة التنمية والتطوير التي تقوم بها محافظة البحر الأحمر لنقل الورش الحرفية من داخل مدينة الغردقة إليها .

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان مدينة الحرفيين

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة

وأضاف المحافظ، أن هذه المحلات تعتبر قلب المنطقة لما تمثله من قيمة شرائية سوف تكون متوفرة بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذه المحلات ستساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف وتساعد هذه المدينة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية، وذلك بالاشتراك مع هيئة الأوقاف بهدف إعلان المدينة خالية من جميع الورش الصناعية والحرفية، حيث تمت عملية حصر لجميع الورش المنتشرة في مختلف شوارع المدينة تمهيدا لنقلها إلى مدينة الحرفيين.

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة

وزير الأوقاف بالغردقة

وأكد محافظ البحر الأحمر على أن هذا المشروع يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، واغلاق الورش المقلقة للراحة والملوثة للبيئة داخل مدينة الغردقة حيث تقام مدينة الحرفيين على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.

وزير الأوقاف بالغردقة

وزير الأوقاف

مدينة الحرفيين

مدينة الحرفيين

مدينة الحرفيين

مدينة الحرفيين

مدينة الحرفيين

مدينة الحرفيين