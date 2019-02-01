شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى جديد للكنيسة الإنجيلية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الجمعة، المبنى الجديد للكنيسة الإنجيلية بأولاد نصير بمحافظة سوهاج، وشارك في تنصيب القس نبيل وديع إبراهيم راعيًا للكنيسة، ورسامة شيوخ وشمامسة جدد، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة سوهاج، وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولفيف من أعضاء البرلمان، والقيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة.

كما شارك في برنامج الاحتفال، القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس عياد صلاح، رئيس مجمع سوهاج، والقس موسى أقلاديوس، سكرتير المجمع، وأعضاء مجمع مشيخة سوهاج الإنجيلي، ومجلس الكنيسة.