شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للنصف ماراثون من أمام معبدالملكة حتشبسوت بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الجمهورية للنصف ماراثون (سيدات ـ رجال)، بطول مسار 21 كم، تحت شعار «مصر أمان»، والتي أقيمت في مدينة القرنة بالبر الغربي لمدينة الأقصر، تحت رعاية الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

وانطلقت فعاليات النصف مارثون من أمام معبدالملكة حتشبسوت، مرورا بعدد من مناطق غرب الأقصر الأثرية الرائعة ومن بينها معبدالرامسيوم ومعبدمرنبتاح وتمثالي ممنون، وذلك بحضور رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى خالد الكينج، ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى هالة عبدالرحيم، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس اللجنة الفنية أحمد حمزة، والسكرتير العام للاتحاد بالأقصر سعاد عباس، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر حفني بركات.

وتمكن محرم حمد الله محمد لاعب نادي طلائع الجيش، من تحقيق المركز الأول في البطولة «رجال»، وأحمد صابر لاعب نادي سموحة من تحقيق المركز الثاني«رجال»، وسيد مرزوق لاعب النادي الأهلي من تحقيق المركز الثالث«رجال»، بينما تمكنت نسمة عمار لاعبة نادي طلائع الجيش والمنتخب المصرى لألعاب القوى من تحقيق المركز الأول في البطولة فئة «السيدات».