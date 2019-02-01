شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى بيروت تعيد مواطن مصرى بعد تغيبه 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح نزيه النجارى السفير المصرى فى بيروت، بأن الجهود التى بذلتها السفارة المصرية فى لبنان أسفرت عن إعادة المواطن المصرى رمضان حسن على، البالغ من العمر 60 عاماً، والذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بعد عمله لمدة 20 عاماً في لبنان.

وأضاف السفير المصرى - بحسب بيان لوزارة الخارجية - أن السفارة كانت قد تدخلت لمساعدة المواطن المذكور في إعفائه من الغرامات المترتبة عليه نتيجة مخالفة نظام الإقامة لسنوات طويلة مراعاة لحالته الصحية، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودته، واستقبله السفير نزيه النجاري، بمقر السفارة للاطمئنان على حالته قبل مغادرته عائداً إلى أرض الوطن.