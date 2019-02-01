شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 هاربين من 140 سنة سجن و2.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الأمن العام فى ضبط ثلاثة أشخاص محكوم عليهم فى 545 حكما قضائيا، جاء ذاك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام لضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددى الأحكام القضائية .

وأسفرت الجهود عن ضبط" محمد . ع . ص" تاجر أراضى - ومُقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ( مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضية سلاح بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهما 8 سنوات سجن، ومطلوب التنفيذ عليه فى 176 حكم فى قضايا " نصب ، تبديد ، إستيلاء" بلغ إجمالى مدد العقوبات فيهم 156 سنة حبس وكفالات بلغت 154 ألف جنيه ومديونية بلغت مليون و500 ألف جنيه)، وذلك بمحل إختبائه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط المحكوم عليها "دميانة .إ.ص" سمسارة عقارات ومقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأمن الإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 194حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص، بلغت مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس وكفالات قدرها 118 ألف جنيه وغرامات بلغت 314 ألف جنيه، وضبط المحكوم عليها "سوزان .إ.ص" بائعة بمحل ملابس مقيمة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليها فى 173 حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص، بلغت مدة العقوبة فيها 57 سنة حبس وكفالات قدرها 92 ألف جنيه، وغرامات قدرها 284 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة .