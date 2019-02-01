شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحماية المدنية تنقذ كلبا محتجزا داخل شقة مغلقة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف إنسانى أنقذت قوات الحماية المدنية كلبا بمنطقة الظاهر بالقاهرة، حيث تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات "ربة منزل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بخروج الحيوان الأليف الخاص بها (كلب) من شقتها ودخوله للعقار المجاور والقفز إلى شرفة شقة مغلقة بالطابق الثالث.

انتقلت قوة من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتمكنت من استخراجه وتسليمه لمالكته وقدمت المُبلغة الشكر لرجال الشرطة على اهتمامهم وسرعة الاستجابة لبلاغها.