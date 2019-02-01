أخبار مصر | تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسود السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .
ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مرتين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 22
شبين الكوم 12 22
طنطا 11 21
دمنهور 08 19
الإسكندرية 06 20
بلطيم 09 20
مطروح 08 20
السلوم 07 20
سيوة 05 22
بورسعيد 11 19
دمياط 11 18
الزقازيق 09 21
الإسماعلية 08 22
السويس 10 22
العريش 06 20
رفح 07 20
رأس سدر 08 21
نخل 01 19
نويبع 15 22
طابا 12 20
كاترين 05 18
الطور 10 23
شرم الشيخ 15 24
الغردقة 13 24
مرسى علم 13 23
الفيوم 07 22
بني سويف 07 22
المنيا 06 22
أسيوط 06 22
سوهاج 07 23
قنا 07 23
الأقصر 07 24
أسوان 10 25
أبوسمبل 11 25
الوادي الجديد 04 25
شلاتين 18 26
أبو رماد 18 25
رأس حدربة 18 25
حلايب 19 24
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