انت الان تتابع خصخصة المترو واختفاء الدواء.. الحكومة تنفي 10 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئاسة الوزراء تنفي: تداول أدوية لعلاج فيروس "سي" فاسدة ومنتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.. قرار إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والبداية بورود أنباء تفيد بإلغاء الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق المنظومة، لافتة أنها تجري حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بعد نجاح التجربة بكافة المحافظات.

إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل شددت وزارة الصحة، على أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء

إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل



شددت وزارة الصحة، على أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

أدوية فيروس "سي" منتهية الصلاحية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر بشأن تداول أدوية لعلاج فيروس "سي" فاسدة ومنتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.

وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة الصحة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

تخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز، ما تردد من أنباء حول تخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات.



وذكر المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار بشأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بـ "قوائم الانتظار والحالات الحرجة"، والتي استغرقت 6 أشهر منذ يوليو 2018، مُوضحةً أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مُشيرةً إلى تدشين المرحلة الثانية من تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات.

اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

نفى المركز، ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

خصخصة هيئة مترو الأنفاق

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة النقل التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري.

وأشارت الوزارة إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج

نفى المركز، ما تردد بشأن رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى70 ألف جنيه.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت

نفى المركز، ما أثير بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت في النظام التعليمي الجديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي.

20 ألف جنيه رسوم لقطع غيار التابلت المدرسي

نفى المركز، ما تردد من أنباء بشأن تحميل الطالب مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت المدرسي في حالة إتلافه.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغا قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي مكتب بريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.

ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 600%

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 600% في الأسواق والصيدليات.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي، وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

إخلاء "مثلث ماسبيرو" دون تعويض سكانه

نفى المركز، ما تردد من أنباء بشأن إخلاء الحكومة لمنطقة "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانها دون تعويض.

وذكر، أنه تواصل مع وزارة الإسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل : (التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.