شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح الطريق الزراعي بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة الأمن في إعادة فتح الطريق الزراعي السريع عند طوخ، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط العامود فى عرض الطريق، وتم رفع أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي وتوقف الحركة قبل كوبري الحدادين.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، والنقيب أحمد علي، رئيس وحدة مرور طوخ، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم (254 ر س ط) ملاكي، قيادة «س ر م»، 30 سنة، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة على الطريق الزراعي قبل كوبري الحدادين بطوخ، فاختلت عجلة القيادة في يده وانقلبت ثم اصطدمت بعامود إنارة فسقط على الطريق وتوقف الطريق قرابة الساعة، لحين تم رفع أثار الحادث ونقل قائد السيارة مصابا لمستشفى طوخ المركز وتولت النيابة التحقيق.