شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيري السياحة والآثار تل العمارنة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل، منذ قليل، وزيري السياحة، والآثار، وعدد من السفراء، المنطقة الأثرية بتل العمارنة بجنوب المنيا.
وكان في استقبالهم، اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار بتل العمارنة ومركز الزوار وكذلك المنطقه الأثرية ببني حسن.
ومن المقرر أن يشارك الوزيرين، السبت، في الاحتفالية التي تنظمها جامعه المنيا للإعلان عن كشف أثري جديد بتونا الجبل بمركز ملوي.
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