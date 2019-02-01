شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس 7 متهمين بجمارك السخنة و«الرقابة على الصادرات» 15 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد قاضي المعارضات، حبس 7 متهمين بينهم مدير بجمارك السخنة ونائبه، ومأمور جمرك ومسؤول أمن بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، و3 مستخلصين جمارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحصول وإعطاء رشوة مالية.

وتولي فريق من النيابة العامة بالسويس التحقيقات في الواقعة، برئاسة محمد الفيشاوي، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب ،المحامي العام لنيابات السويس، التي كشفت قيام المتهمين الـ7 بمنح وتلقي رشاوى مالية قدرها 100 ألف جنيه، حيث ذكرت التحقيقات حصول كل من مدير بجمارك السخنة ونائبه، ومأمور جمرك ومسؤول أمن بالرقابة على الصادرات والواردات رشاوى من كل من «و.إ» و«م.ع» و«ع.ن» مستخلصين جمارك عبارة عن مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات عامة داخل الميناء خاصة بشحنات ورسائل مخالفة.

ووجهت النيابة لمسؤولي الجمارك الثلاثة ومسؤول أمن الرقابة على الصادرات والواردات اتهامات استغلال وظيفية، وتلقي رشوة مالية، مقابل إنهاء إجراءات مخالفة، كما وجهت لمستخلصي الجمارك الثلاثة تهمة منح رشوة مالية.

كان مكتب الرقابة الإدارية بالسويس تلقي معلومات باعتزام كل من «أ.ج»، مسؤول الأمن بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و«خ.خ»، مدير بجمارك السخنة، و«م.ر»، نائبه، و«غ.ي»، مأمور الحركة، و3 مستخلصين جمركيين تلقي رشوة مالية من أجل إنهاء إجراءات مختلفة ومتعددة داخل ميناء السخنة.

وباستصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل صوت وصورة للمتهمين، تم إلقاء القبض على المتهمين الـ7 لاتهامهم بالحصول على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات مختلفة داخل الميناء.