شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: لا خسائر بالأرواح في حريق شركة ملابس بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، إنه لا خسائر في الأرواح وقعت جراء حريق شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بكفر الدوار، الذي وقع قبل يومين.

وأضاف سعفان، في تقرير تلقاه حول الحادث، أن الحريق حدث خارج الشركة، حيث شب في مجموعة كراتين وقصاصات من الأقمشة كانت بجوار فنائها، واستغرق نحو الساعة.

وأشار التقرير إلى أن العمال ورجال الحماية المدنية قاموا بإنقاذ الموقف، حيث تم إطفاء الحريق ولم ينجم أي وفيات إلا حدوث دخان أدى إلى اختناق 4 عمال تم نقلهم إلى مستشفى المبرة بكفر الدوار.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة بالبحيرة بالانتقال الفوري إلى الشركة، لإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع ، وإعداد تقرير بذلك.