شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترات عمل المواصلات العامة ساعة إضافية لمعرض الكتاب الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، تعليماته بمد فترة عمل هيئة النقل العام والسرفيس والحافلات المكيفة ساعة كاملة بعد نهاية المواعيد المحددة للمعرض على كافة الخطوط المخصصة من قبل المحافظة لخدمة رواد معرض الكتاب الدولي، وذلك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين.

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس هيئة النقل العام ورئيس مشروع السرفيس وشركة مواصلات مصر بتنفيذ كافة التعليمات بكل دقة، وعدم انصراف أخر حافلة بمعرض الكتاب حتى التأكد من عدم وجود أي مواطن لتوفير كافة سبل الراحة والمتعة لرواد المعرض.

ولفت «عبدالعال» إلى أن نجاح معرض الكتاب الدولي في دورته الخمسين، مؤكدا على إن ما يميز معرض الكتاب هذا العام هو التنظيم الجيد، وهدوء النقاش حول ما يقدمه ويعرضه من فعاليات، وهو ما يعكس النضج الفكري لدى الجمهور المصري في تقبل مختلف الآراء والانفتاح الثقافي، وأن الإقبال الكبير من الزوار على أجنحة المعرض، يؤكد مدى الانفتاح الثقافي الواعي على مختلف الإصدارات، والتوجهات الفكرية الجديرة بالمطالعة والمتابعة، مما جعل المعرض بشكله الجديد هذا العام فضاءً واسعاً لتسويق الكتاب الجاد بين مختلف فئات المجتمع.