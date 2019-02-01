شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، المركز الثقافي للغات بمسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة والذي يحمل اسم «مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة»، وذلك لتعريف السائحين بسماحة وتعاليم الإسلام من خلال توفير كتيبات وسي ديهات من عدة لغات.

وقال محافظ البحر الأحمر إن فكرة إنشاء مركز ثقافي إسلامي بمختلف اللغات بهدف بيان سماحة الإسلام وكونه رحمة للعالمين وللإنسانية جمعاء وبيان أوجه العظمة والتسامح في الحضارة والثقافة الإسلامية وترسيخ أسس السلام وفقه العيش المشترك بين البشر دون إفراط أو تفريط.

ولفت إلى أنه تم تجهيز عمل مكتبة بالمركز الثقافي على أن تكون دائمة، بالإضافة إلى تخصيص مكان بالمركز لوضع المنشورات الثقافية الإسلامية باللغات المختلفة وتم وضع شاشة عرض كبيرة بالمركز وجهازي كمبيوتر، لافتا إلى ضرورة كتابة ثلاث صفحات تعريفية على الأقل عن محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة وصفحة عن مسجد الميناء الكبير عند كتابة وطباعة أي كتب إسلامية داخل المركز.

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان المركز الثقافي الإسلامي بالغردقة

من جانبه، أشار وزير الأوقاف إلى أن قرار إنشاء المركز الثقافي الإسلامي باللغات الأجنبية جاء نظرا لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية وعلى وجه الخصوص مدينة الغردقة بطبيعتها الجميلة الخلابة المبدعة، ونظرًا لكون مسجد الميناء بالغردقة واحدا من أهم المقاصد السياحية بها وتم تزويد المسجد بأئمة يجيدون عدة لغات.

وقرر وزير الأوقاف تكليف مجلس إدارة المسجد بطباعة أي كتب ينفذ توزيعها بعد توزيعها على السائحين الزائرين، بالإضافة إلى توفير أعداد كبيرة من الأسطوانات المدمجة.

كما قرر الوزير تولي فضيلة الشيخ رفعت ثابت مهام إدارة المركز الإسلامي والإشراف على مسجد الميناء الكبير.