انت الان تتابع «الكهرباء» تعلن إنشاء 3 محطات عملاقة بـ6مليارات يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مجموعة من الإجراءات لرفع كفاءة خدمة الكهرباء المقدمة، وأنه تم زيادة قدرات محطات المشروعات لتصل إلى 3636 ميجا وات خلال ثمانية أشهر ونصف الشهر، مما جعله إنجازا غير مسبوق، كما تم توقيع اتفاقية إنشاء 3 محطات عملاقة وفقًا لأعلى مستويات الكفاءة العالمية ( 14400 ميجا وات) بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليار اتيورو. يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن الطاقة مسألة أمن قومي ولا يمكن المساس بها.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إشارة بدء تفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووي.تصريحات الوزير جاء ذلك خلال زيارته للإسكندرية، حيث التقى، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إضافة إلى زيارته لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية،