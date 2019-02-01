انت الان تتابع «التضامن» تعلن بدء صرف معاشات شهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى رؤساء صندوقى التامين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر فبراير، اعتبارا من اليوم الجمعة، لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بإجمالي 12.7 مليار جنيه، ماكينات الصرف الآلية A.T.M مع تيسير عمليات الصرف وضمان انتظام المنافذ المختلفة . وأكدت والي أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بإجمالي تقارب 3.3 مليار جنيه مُتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M اليوم، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من الأحد

وأشارت إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير .ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتباراً