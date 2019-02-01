رسميا.. ضياء رشوان يترشح على مقعد نقيب الصحفيين

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أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيية العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس المقبل. وقال ضياء رشوان:" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية". ويواجه "رشوان" خلال الانتخابات، نقيب الصحفيين الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي أبدى نيته الترشح على مقعد النقيب لدورة ثانية.
وتُجري نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الذي يشغله الآن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".ووفقا لقانون النقابة، فإن انتخابات التجديد النصفى تجرى كل عامين في أول
وتُجري نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الذي يشغله الآن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".
ووفقا لقانون النقابة، فإن انتخابات التجديد النصفى تجرى كل عامين في أول جمعة من شهر مارس، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات، للإعلان عن فتح باب الترشح، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.
وكان رشوان قد أعلن من خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج نيته وتفكيره للترشح، موضحا انه سيعلن اليوم ويؤكد علي ترشحه علي منصب النقيب.
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