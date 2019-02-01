انت الان تتابع رسميا.. ضياء رشوان يترشح على مقعد نقيب الصحفيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيية العامة للاستعلامات، عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس المقبل. وقال ضياء رشوان:" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية". ويواجه "رشوان" خلال الانتخابات، نقيب الصحفيين الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي أبدى نيته الترشح على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وتُجري نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الذي يشغله الآن عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونصف أعضاء مجلسها، وهم: "خالد ميري، محمد شبانة، حاتم زكريا، إبراهيم أبوكيلة، محمود كامل، أبوالسعود محمد".ووفقا لقانون النقابة، فإن انتخابات التجديد النصفى تجرى كل عامين في أول