شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 6 كم.. استمرار أعمال مكافحة الجراد جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مكافحة الجراد الصحراوي لليوم الثاني، مكافحة أعمال ومواجهة السرب الثاني بمنطقة أبورماد جنوب البحر الأحمر، حيث وصل طول السرب نحو ٦ كيلو متر.

فيما تمكنت فرق المكافحة والرصد في قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية من القضاء على السرب الأول للجراد الصحراوي بعد أن تم رصده أمس الخميس، بمنطقة أبورماد جنوب البحر الأحمر.

فيما تواصلت عمليات الرصد المتقدمة حتى خط عرض ٢٢ بالإضافة إلى وجود تنسيق مع الأشقاء داخل دولة السودان، وأن حالة الاستنفار والطوارئ مستمرة بمختلف قواعد المكافحة جنوب البحر الأحمر، وذلك لمواجهة أي هجوم من الجراد الصحراوي الذي انتشر داخل السودان.

وأكد مسؤولو المتابعة بقاعدة الجراد بأبورماد، أنه تم متابعة تحركات الجراد، وأن هناك متابعة وتنسيقًا بعمليات الرش والمسح البيئي واستكشاف الجراد، وأنه تم تدعيم فرق البحث والمكافحة بمجموعات أخرى من فرق المكافحة والبحث من محافظتي أسوان وقنا، سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة قد كلف لجنة فنية للقيام بأعمال الفحص والمسح ومراقبة الجراد، بمدن جنوب البحر الأحمر، مكونة من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، والمهندس مصطفى أحمد سعودي، مدير عام مكافحة الجراد، والمهندس أسامة ربيع مصطفى، مدير إدارة مكافحة الجراد بالوزارة بالمرور على مناطق «مرسى علم- حماطه- وادى الجمال- الشلاتين- أبورماد- وادى الديب- الشريط الحدودى مع السودان»، لفحص ومسح ومراقبة الجراد، ومدى خطورته في هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع مديري قواعد مكافحة الجراد في«أسوان- قنا- برج العرب- سفاجا- مرسى علم- أبورماد- الشلاتين- حلايب».