شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل477 مليون ريال مستحقات شكوى المصريين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن البالغ عددهم 10 آلاف و325 عاملا من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عددا من العمالة بشركات أخرى على مستحقاتهم.

وكشف "سعفان" أن إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها العاملين المصريين بشركة بن لادن 476 مليونا و303 آلاف و406 ريالات سعودي، فضلا عن تحصل مليونا و557 ألفا و270 ريالا سعوديا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجه عن حل شكواهم لدى عددا من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، بذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 477 مليوناً و860 ألفا و670 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونا و109 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن تقريرا بهذه الإنجازات على مكتب الوزير، ضمن ما حققه المستشار العمالي عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة خلال عام 2018، فضلا عن قيامه بتوفير 198 فرصة عمل، ومراجعة واعتماد 750 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى 16 ألفا و245 عقد عمل وشهادات استمرارية تم اعتمادها.

وأضاف أن المستشار العمالي قام بحل 420 شكوي بالطرق الودية، وتم تحويل 143 شكوي للقضايا بعد نفاذ الطرق الودية، ومازالت هناك 10 شكاوي قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 573 شكوي تلقاها المكتب خلال العام محل التقرير، كما قام بالرد على 5490 استفساراً، بجانب 12 زيارة ميدانية، و42 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين، فضلا عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بجده حاليا، بمتابعة مشكلة العمالة المصرية بشركة سعودي أوجيه، فضلا عن متابعة 72 ألف طلب تنفيذ بالأحكام النهائية بوزارة العدل بالمملكة بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي.