شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تُحبط تهريب 1600 قرص مخدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الجمعة، تهريب أكثر من 1600 قرص مخدر إلى داخل البلاد، كانت مع راكب مصري قادم من باريس.

وأفاد مصدر جمركي في المطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة باريس على طيران «إيرفرانس»، تم الاشتباه في راكب مصري أثناء دخوله الصالة الجمركية، وبتفتيش حقائبه عُثر بحوزته على الأقراص المخدرة داخلها. وأمر رئيس الإدارة، أسامة أبوسريع، بتحرير محضر للراكب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.