شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع شباب الجامعات بكفر الشيخ السبت.. وكارمن سليمان تحيي حفلًا فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، السبت، الذي يحمل شعار «بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء».

ويشارك في تافعاليات، التي تنظمها جامعة كفر الشيخ، أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من 26 جامعة مصرية إضافة إلى جامعة الأزهر.

وقال «عبدالغفار» إن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعتبر من أهم اللقاءات الشبابية على مستوى الجامعات والمعاهد.

ومن جهته، أوضح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن افتتاح الأسبوع يتضمن كرنفالا مُتحركا من أمام مقر الاستاد الرياضي بالمدينة، وحفل افتتاحي يضم فقرات فنية من الجامعات المختلفة.

بجانب عروض فنية وكورال للجامعة مع فقرة غنائية للمطربة كارمن سليمان والمطرب عماد كمال على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى.

وقال القمري، في حديثه لـ«المصري اليوم»، إن الجامعة جاهزة لتنظيم حدث يليق باسم الجامعة الفائزة بلقب أفضل جامعة مصرية في المسابقة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام 2018.

وتشارك جامعة القاهرة في الفعاليات بوفد يتقدمه رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، حيث يضم 130 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة و30 مشرفاً لخوض المنافسات المختلفة في الأنشطة الطلابية مع زملائهم في الجامعات المصرية المشاركة بالأسبوع.

وتشمل الأنشطة منافسات رياضية للجنسين، كما تنس الطاولة واسكواش والمصارعة والكرة الطائرة، في حين اقتصرت المشاركة في كرة القدم على الطلاب فقط. كما توجد فعاليات ثقافية في مجالات دوري المعلومات، والبحث والمقالات، ومجلات الحائط، والشعر، والنشاط الفني بمجالات الفنون التشكيلية، والكورال والموسيقى، إلى جانب النشاط العلمي ويشمل ابتكارات علمية ومعرض علمي، والنشاط الاجتماعي.

وقال الخشت إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالأنشطة الطلابية المختلفة وتشارك في جميع الملتقيات الطلابية على المستوى المحلي والعربي، مشيرًا إلى أنها استعدت بقوة لأسبوع شباب الجامعات بمختلف الأنشطة.