شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو إلى حسن معاملة السائحين واحترام «النظام العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى حسن معاملة واستقبال السائحين للمساهمة في تحسين الصور الذهنية للإسلام، في معرض حديثه خلال خطبة الجمعة بمسجد «الرحمن الرحيم» بالغردقة.

وقال «جمعة» إن أكثر الدول رقيًا وتقدمًا هي من تحترم النظام العام، وإن الدين الإسلامي دين يدعو لاتباع النظام العام كمبدأ ديني ومطلب إنساني، وإن النظام يقابله الفوضى والعشوائية، وإن الله خلق الكون بنظام بديع ودقيق وكل ما في الكون دليل إتقان على حسن صنع الله.

كما دعا وزير الأوقاف المصلين إلى احترام النظام وعدم التعدي على حرم الطريق العام وإشارات المرور والأراضي الزراعية، مُضيفا: «على الإنسان أن يبدأ بنفسه في احترام النظام والمواقف العامة وآداب الطريق».

وتابع: «التعامل مع السائح يكون في تغيير الصور الذهنية، السائح يعود لبلاده بانطباعاته عن سلوك الناس الذين قابلهم وتعامل معهم ليعود لبلاده بأن زار شعبا متحضرا»، مُعتبرًا أن «تحسين الصورة الذهنية للأمم تحتاج إلى جهد كبير، ومن أولى الواجبات في ذلك النظافة العامة والتي تحتاج لجهد المواطنين جميعًا».