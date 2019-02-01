شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: 3 ملايين جنيه مبيعات و12 ألف زائر لـ«ديارنا» حتى نهاية يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض «ديارنا» يحظى بإقبال كبير من الزوار، وأن إجمالي زوار المعرض حتى ٣٠ يناير الماضي تجاوز ١٢ ألف زائر، وإجمالي المبيعات تخطى ٣ ملايين جنيه.

وقالت أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المشغولات اليدوية والسجاد والمفروشات بجميع أنواعها والمأكولات.

جدير بالذكر، أن غادة والي افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير الجاري، برفقة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ آلاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً حتى ٥ فبراير المقبل من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساء.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض، عقب إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة أفريقيا في ٢٠١٩، حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها.