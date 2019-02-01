شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات لـ45 طفلا بلامأوى وتوزيع 500 بطانية بالقرى الأكثر فقرا بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان فرق الإنقاذ وسيارات الإغاثة التابعة لمبادرة حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت الرعاية اللازمة لـ45 طفلا مشردا بلا مأوى بالاضافة إلى فحص 5 حالات لأطفال عمالة وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم وإيداع طفل لا مأوى له بدور رعاية بنطاق محافظة الجيزة خلال الأسبوع الحالى.



وأشار المحافظ، إلى أن قوافل "حياة كريمة" مستمرة في التعامل مع الحالات الطارئة لتوفير المعيشة الجيدة لهم سواء لحالات المشردين أو الأطفال بلا مأوى أو كبار سن ومسني، حيث يتم إيداعهم في دور للرعاية فى حالة عدم وجود مسكن لهم ودعمهم ماديا والوقوف بحانبهم.



وأكد المحافظ أنه من خلال التعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، تم توزيع 500 بطانية علي عدد من أهالي قري مراكز العياط والصف وأطفيح، لافتا أن المحافظة ترحب بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الاهلية خاصة المهتمة بدعم القرى الاكثر احتياجا والوقوف بجانب مواطنيها سواء دعمهم ماديا او عن طريق توزيع المواد الغذائية والبطاطين وتوفير فرص عمل.



وأوضح صبري عبدالحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، أنه جارٍ تنظيم حملات بالتنسيق مع برنامج بلا مأوى وبعض جميعات المحافظة لمساعدة المشردين في مناطق متعددة بأحياء العجوزة والدقي والهرم وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة، طبقا للبلاغات الواردة بالإضافة لدعم بعض القرى بالمراكز والمدن بالبطاطين والمواد الغذائية .

