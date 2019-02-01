شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد ندوة للتوعية بأهمية مواجهة الأزمات والكوارث لقيادات المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا تنسيقيا مع مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة عمل محاضرات توعية لطلبة المدارس بجميع المراحل التعليمية على كيفية التعامل في حالات الكوارث والأزمات والحد من المخاطر، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال مواجهة الأزمات والكوارث وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

حضر الندوة قيادات المديريات التعليمية ممثلة في (مدير إدارة الأزمات، ومسئول أمن المديرية)، والإدارات التعليمية ممثلة في (مدير الإدارة، ومسئول الأمن بها، ومديري المدارس ومشرفي الطابور المدرسي)؛ وذلك تمهيدًا لتنفيذ خطة إخلاء للطوارئ لجميع مدارس مصر بمراحلها المختلفة، ولتخصيص أسبوع لكل مرحلة تعليمية.

وأكد أحمد خضر، مدير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، على أن هذه الدورة تركز على التوعية للحد من المخاطر في مجال إدارة الأزمات والكوارث بأنواعها (الزلازل والسيول كأحد الكوارث الطبيعية والتي يحتمل حدوثها، والحرائق ومواجهة الإصابات والأمراض والأوبئة) كنموذج للكوارث والأزمات والتي تصنف أنها من صنع الإنسان.

كما أوضح أن هذه الدورة تهدف إلى رفع درجة الوعي الخاصة بكيفية الاستعداد للأزمات والكوارث، ومواجهاتها بأقل الخسائر بين مختلف فئات الطلاب، وتغيير الاتجاهات الخاصة بالاستعداد للأزمات عند الطلاب من الاتجاه السلبى إلى الإيجابي، وتحقيق التغيير في سلوك الطلاب من خلال عرض السلوك الخاطئ وكيفية تصحيحه، مع اكتساب مهارة كيفية التعامل مع الأزمة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مجال مواجهة الأزمات والكوارث، وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي، وعقد ندوات للتوعية بأهمية مواجهة الأزمات والكوارث، والحد من أخطارها عن طريق الفيديو كونفرانس.