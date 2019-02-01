شكرا لقرائتكم خبر عن بريكست يهدد شركات بريطانيا بـ"رسوم إضافية" فى التعامل مع 12 دولة بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مسئولة بريطانية، إن الشركات البريطانية قد تواجه تعريفة تجارية أعلى وضوابط أكثر صرامة فى أكثر من 12 دولة من بينها مصر، حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة.

وقالت سارة تايلور، مديرة الاتفاقيات الدولية، بحسب صحيفة تايمز، إنه من غير المحتمل أن تقوم وزارة الخارجية بتكرار جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبى الـ 16 التى طلبتها قبل أن تغادر بريطانيا في 29 مارس.

كان ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، قد تعهد في وقت سابق بأن يتم نقل مثل هذه الاتفاقيات إلى القانون البريطاني "ثانية واحدة بعد منتصف الليل" في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قالت تايلور لأعضاء البرلمان أمس إنها على ثقة من أن عددًا من هذه الاتفاقيات سيتم توقيعها في الوقت المناسبن ولكن فى حال خروج بريطانيا دون اتفاق هذا أغلب الظن سيتعطل.