شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: 3 ملايين جنيه مبيعات و12ألف زائر لـ"ديارنا" حتى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق وان اجمالي زوار المعرض حتى 30 يناير تجاوز 12 ألف زائر فى ارتفع إجمالى المبيعات ليتخطى 3 ملايين جنيه.

وقالت أمانى غنيم، رئيس الادارة المركزيه للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن أكثر المنتجات التى تلقى إقبالا من الجمهور هي المشغولات اليدوية والسجاد والمفروشات بجميع انواعهاوالمأكولات.

جدير بالذكر، أن معرض ديارنا يقام هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 500 عارض على مساحة 5 آلاف متر بمبني جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر ويفتح أبوابه يوميا من العاشرة صباحات حتى العاشرة مساء ويستمر حتى 5 فبراير.

وتعد محافظة أسوان ضيف شرف المعرض عقب إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة أفريقيا في 2019 ، حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها.