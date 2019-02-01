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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزير الأوقاف يصل مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة لأداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، لمسجد الرحمن الرحيم بمدينة الغردقة لأداء صلاة الجمعة.
ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف بخطبة جمعة اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بالغردقة، وعقب الصلاة يفتتح الوزير والمحافظ المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين التى تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية.
ومن المقرر أن يفتتح الوزير والمحافظ المركز الثقافى الإسلامى بمسجد الميناء الكبير، وتفقد ميناء الدهار الكبير بوسط الغردقة .
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