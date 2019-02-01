رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات لتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بالمجان، لإقامة المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية عليها، بما يسهم وبشكل كبير في خدمة أبناء هذه المحافظات، والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم، من خلال هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن مساهمة ذلك في القضاء على مشكلة الكثافة الطلابية عبر التوسع في إقامة المزيد من الفصول الدراسية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه القرارات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية وضع ملف التعليم على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على بذل المزيد من الجهد لتطويره والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال مختلف منشآته، لما له من دور محوري في بناء المواطن المصري القادر على التعامل مع كافة المستجدات من حوله.

وتضمنت القرارات تخصيص 6 قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، في كل من مراكز تلا، وشبين الكوم، ومنوف، هذا بالإضافة إلى تخصيص 6 قطع أراض أخرى من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، في كل من مراكز العدوة، والمنيا، ومغاغة، وملوى، وأبوقرقاص، ودير مواس، فضلاً عن تخصيص 3 قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدارس وإدارة تعليمية عليها، في كل من مركزي أبوالمطامير، وكوم حمادة.

وشملت القرارات تخصيص 4 قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الغربية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، في كل من مراكز السنطة، وكفر الزيات، وسمنود، وكذا تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الشرقية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدرستين عليهما، الأولى للتعليم الأساسي بمركز أبوحماد، والثانية ستعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى بمركز أبوكبير.

كما شملت تخصيص 3 قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، في كل من مراكز إطسا، وسنورس، ويوسف الصديق، فضلاً عن تخصيص 3 قطع أراض أخرى من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة بني سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدارس عليها، في مركزي الفشن وبنى سويف.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي عليهما، في مركزي أبوتشت، ونجع حمادى، وقطعتين بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرستين عليهما، في منطقة الطوب الرملي، وحى السلام، وقطعتين بمحافظة دمياط، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مجمع تعليمي بمركز فارسكور، ومدرسة إعدادي بمركز كفر سعد.

وشملت القرارات أيضاً تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي عتاقة، محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها، وقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الخصوص، محافظة القليوبية، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها، هذا بالإضافة إلى قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمركز سوهاج، محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالمجان، لإقامة مدرسة فنية عليها، وقطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمركز برانى، محافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بمركز إسنا، محافظة الأقصر، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وقطعة أرض بمدينة السباعية، محافظة أسوان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة لغات عليها، وأخيراً قطعة أرض بمنطقة الطور الجديدة، محافظة جنوب سيناء، لإقامة مدرسة إعدادي وثانوي بنات عليها.

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