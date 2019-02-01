ضبط 7 هاربين من تنفيذ أحكام في حملات أمنية بوسائل المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط 7 هاربين محكوم عليهم، مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في 67 حكما قضائيا متنوعا بعدة حملات أمنية.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بمحطة سكك حديد الزقازيق، وبحوزته 6 لفافات من نبات البانجو المخدر، وضبط متهم آخر بمحطة سكك حديد الضواحي، وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش، سلاح أبيض "شفرة موس".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.