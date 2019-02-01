محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط 7 هاربين محكوم عليهم، مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في 67 حكما قضائيا متنوعا بعدة حملات أمنية.
وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بمحطة سكك حديد الزقازيق، وبحوزته 6 لفافات من نبات البانجو المخدر، وضبط متهم آخر بمحطة سكك حديد الضواحي، وبحوزته 6 قطع من مخدر الحشيش، سلاح أبيض "شفرة موس".
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 هاربين من تنفيذ أحكام في حملات أمنية بوسائل المواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.