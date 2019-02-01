مجهولون يفتحون النار على أتوبيس بأوسيم "6 الصبح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث إطلاق مجهولين النار على أتوبيس بمركز أوسيم، صباح اليوم الجمعة.

البداية بلاغ تلقاه العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم بإطلاق مجهولين النار على حافلة بمحيط مبنى الإدارة التعليمية.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير أتوبيس في تمام السادسة صباحا بالطريق المشار إليه، أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "إسلام" وآخر مجهول الهوية.

التحريات الأولية رجحت أن سبب الحادث وجود خلافات ثأرية بين الجناة وأحد الضحايا، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم.