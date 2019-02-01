محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث إطلاق مجهولين النار على أتوبيس بمركز أوسيم، صباح اليوم الجمعة.
البداية بلاغ تلقاه العميد مجدي عزيز مأمور قسم أوسيم بإطلاق مجهولين النار على حافلة بمحيط مبنى الإدارة التعليمية.
وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير أتوبيس في تمام السادسة صباحا بالطريق المشار إليه، أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار، ما أسفر عن مقتل شخص يدعى "إسلام" وآخر مجهول الهوية.
التحريات الأولية رجحت أن سبب الحادث وجود خلافات ثأرية بين الجناة وأحد الضحايا، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يفتحون النار على أتوبيس بأوسيم "6 الصبح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.