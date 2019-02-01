بحشيش وسلاح وذخيرة.. سقوط هارب من المؤبد بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات؛ لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته سلاح ناري و750 جرام لمخدر الحشيش.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أكدت أن "محمد.ج"، 27 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومحكوم عليه في قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد، يتاجر في المواد المخدرة واتخاذ دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين و6 قطع لمخدر الحشيش وزنت 750 جراما ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.