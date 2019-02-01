الأمن يداهم صيدلية بها 1730 عبوة وقرص أدوية طبية لعلاج السكر غير صالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: داهمت مباحث التموين صيدلية بمنطقة دمنهور وضبطت داخلها من الأدوية قدرها 1730 عبوة وقرص أدوية طبية خاصة بعلاج أمراض السكر والضغط الدم والمنشطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لملاحقة تجار السلع المجهولة وغير المرخصة.

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