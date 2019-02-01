القبض على هارب من 289 حكم قضائي بإجمالي 67 سنة حبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددي الأحكام. أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، عن ضبط "محمد.ع"، 66 سنة، كهربائي، مُقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، مطلوب التنفيذ عليه في 289 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بإجمالي مدد عقوبات بلغت 67 سنة حبسًا وكفالات بلغت 230 ألف جنيه وغرامات 543 ألف جنيه، وذلك بمكان اختبائه بمنطقة خورشيد بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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