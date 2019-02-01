محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية مدير مسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة. وعثرت أجهزة الأمن بحيازة المذكور على كميات من السلع الغذائية "خلطة توابل – ملح طعام " مستخدماً خامات رديئة مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها حيث تم ضبط كميات قدرها 16,425 طن تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مدير مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بحوزته 16 طناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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