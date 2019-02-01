شرطة التموين تداهم الأسواق وتضبط 95 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. أسفرت الحملات عن ضبط 95 قضية تموينية متنوعة، جاءت هذه التحركات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط كل المخالفات. جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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