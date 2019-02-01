مصر | عاجل.. مجهولون يطلقون أعيرة نارية على أتوبيس بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجهولون يطلقون أعيرة نارية على أتوبيس بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز أوسيم بالجيزة، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين أنه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

وكانت نيابة البساتين الجزئية أمرت برئاسة المستشار مصطفى المتنازي، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر نحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وكان بلاغات وردت لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه في إحدى كمائن محافظة أسيوط، وتبين أنه هارب من أحكام قضائية متعددة.