أخبار مصر | وزيرة التضامن: 3 ملايين جنيه مبيعات و12 ألف زائر لـ"ديارنا" حتى نهاية يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 3 ملايين جنيه مبيعات و12 ألف زائر لـ"ديارنا" حتى نهاية يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يحظى بإقبال كبير من الزوار وحقق وان إجمالي زوار المعرض حتي ٣٠ يناير تجاوز 12الف زائر، في ارتفع إجمالي المبيعات ليتخطى ٣مليون جنيه.

وقالت اماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أكثر المنتجات التي تلقى إقبالا من الجمهور هي المشغولات اليدوية والسجاد والمفروشات بجميع انواعها والمأكولات.

جدير بالذكر أن معرض ديارنا يقام هذا العام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة ٥٠٠عرض عاي مساحة ٥الاف متر بمبني جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر ويفتح أبوابة يوميا من العاشرة صباحات حتي العاشرة مساءا ويستمر حتي يوم ٥ فبراير.

هذا وتعد محافظة اسوان ضيف شرف المعرض عقب اعلان رئيس الجمهورية اسوان عاصمة افريقيا في ٢٠١٩ حيث تم منحها مساحة متميزة في المعرض لعرض منتجاتها.

ويعد المعرض الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض، ويبلغ عدد العارضين 500 عارض وعارضة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

ويعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكانت والى قد أعلنت أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.

جدير بالذكر ان غادة والي قد افتتحت المعرض يوم ٢٢ يناير برفقة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة حوالي ٥٠٠ عارض على مساحة ٥ الاف متر مربع بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر ويفتح المعرض ابوابه لاستقبال الجمهور يومياً وحتى ٥ فبراير القادم من الساعة ١٠ صباحاً حتى ١٠ مساءاً.